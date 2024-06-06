Москва подписала соглашения с новыми участниками нацпроекта "Производительность труда"

Фото: пресс-служба департамента экономической политики и развития города Москвы

Правительство Москвы на 27-м Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) подписало соглашения с ООО "Нео-фарм", ООО "Сеть социальных аптек "Столички" и туристическим оператором Fun&Sun об участии в нацпроекте "Производительность труда". От имени правительства документ подписала заммэра Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

По словам Багреевой, опыт Москвы в реализации проекта для аптечных и торговых сетей показывает, что повышение эффективности бизнес-процессов в сфере реализации готовой продукции и управления складскими запасами дает рост производительности труда в среднем на 40%. Привлечение профессионалов из Регионального центра компетенций Москвы, по ее мнению, будет полезно и для повышения эффективности в области розничной торговли лекарствами и туризма.

В свою очередь, руководитель ООО "Сеть социальных аптек "Столички" Светлана Котелевская рассказала, что предприятие заинтересовано в применении эффективных методов управления производством. Она указала, что нацпроект "Производительность труда" привлек возможностью снизить издержки без дополнительных затрат. А программа по повышению производительности труда – возможностью вместе с экспертами пройти путь от постановки целей до результата, прокомментировала Котелевская.

Также замгендиректора ООО "Нео-фарм" Маргарита Массалютина заявила, что их сеть аптек постоянно стремится улучшать качество обслуживания клиентов и отслеживать качество препаратов, поэтому принято решение о вступлении в нацпроект, который позволит выявить потери и сократить их с помощью инструментов бережливого производства.

Между тем туроператор Fun&Sun, который занимается организацией отдыха на массовых туристических направлениях по всему миру и развивает в РФ внутренний туризм, стал первым в этом нацпроекте. Гендиректор компании Владимир Рубцов подчеркнул, что в стратегии развития компания делает ставку на технологичность, скорость и адаптивность. Сотрудники постоянно проводят аналитическую работу, улучшают клиентский сервис и реализуют мероприятия корпоративно-социальной ответственности. Туроператор вступил в нацпроект для получения независимой экспертной оценки своей деятельности, добавил Рубцов.

Ранее сообщалось, что московский производитель радиаторов "Вилма Торг" смог увеличить выпуск оборудования на 90%. Таких показателей удалось достичь благодаря нацпроекту "Производительность труда". Указывается, что предприятию удалось оптимизировать процесс изготовления корпусов внутрипольных конвекторов, предназначенных для обогрева помещений.