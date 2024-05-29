Столичная компания увеличила выпуск оборудования для обогрева благодаря нацпроекту

Фото: Агентство стратегического развития Москвы (АНО "Мосстратегия")

Московский производитель радиаторов "Вилма Торг" смог увеличить выпуск оборудования на 90%. Высоких показателей удалось достичь благодаря нацпроекту "Производительность труда", отметили в столичном департаменте экономической политики.

Предприятию удалось оптимизировать процесс изготовления корпусов внутрипольных конвекторов, предназначенных для обогрева помещений. Выпуск увеличили с 5,1 до 9,7 корпуса на человека в час. Время, которое необходимо на производство одного корпуса, уменьшилось на 27% – до 2,5 часа. Неиспользуемых запасов стало меньше на 10%.

В департаменте подчеркнули, что инструменты бережливого производства помогли модернизировать систему складирования, усовершенствовали организацию рабочего места, ввели анализ эффективности оборудования и план развития компетенций работников.

В рамках нацпроекта восемь специалистов прошли обучение по программе бережливого производства. Также подготовлены четыре тренера, которые продолжат делиться профессиональным опытом.

Ранее столичная фирма, выпускающая средства защиты растений и агрохимикаты, нарастила выпуск гербицидов избирательного действия благодаря участию в нацпроекте "Производительность труда".

На производстве улучшили не только маршруты для транспортировки сырья и ввели единые стандарты технических операций, но и оптимизировали хранение материалов, а также внедрили автономное обслуживание оборудования.

