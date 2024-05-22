"Известия": два препарата от рака груди пропали из ОМС

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Представители межрегионального общественного "Движения против рака" сообщили о нехватке зарубежных препаратов от рака груди "Пикрэй" и "Абраксан". Аналогичные жалобы поступают в службу помощи онкобольным "Ясное утро", сообщает газета "Известия".

Препарат "Пикрэй" выпускается швейцарской компанией Novartis, "Абраксан" – американской Bristol Myers Squib. Оба препарата якобы не вошли в схемы лечения на 2024 год, которые финансируются за счет средств ОМС.

Во Всероссийском союзе пациентов ситуацию объяснили тем, что "Пикрэй" и "Абраксан" отсутствуют в перечне жизненно важных лекарственных препаратов (ЖНВЛП). Отсутствие препаратов в списке приводит к снижению доступности терапии.

При этом заведующая отделом лекарственного лечения злокачественных новообразований Медицинского радиологического научного центра имени А. Ф. Цыба Наталья Фалалеева считает, что на рынке РФ есть необходимые препараты, а врачи могут использовать на практике современные варианты лекарственного лечения.

В свою очередь, эксперт Николай Беспалов исключил дефицит "Абраксана" и "Пикрэя" в ближайшее время. По его словам, на складах еще есть остатки препаратов.

Из Государственного реестра лекарственных препаратов следует, что аналогов указанным зарубежным препаратам в РФ нет.

Ранее сообщалось, что с прилавков российских аптек порядка 50 регионов страны пропал онкопрепарат "Эндоксан". Препарат в форме таблеток выпускается американской компанией Baxter под торговым названием "Эндоксанблеток". В 19 российских регионах "Эндоксан" продается в небольшом количестве в виде порошка.

