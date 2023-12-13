В РФ предложили увеличить выплаты врачам за выявление онкозаболеваний

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков предложил увеличить выплаты медицинским работникам за выявление онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и профосмотров. Соответствующее обращение он направил вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой сообщает ТАСС.

По его словам, начиная с 2020 года медработники получают стимулирующие выплаты за выявление онкологии во время диспансеризации граждан. При этом они ни разу не индексировались, хотя, по данным Росстата, индекс потребительских цен с января 2020 года по октябрь 2023 года составил 31,94%.

Таким образом, подчеркнул депутат, стимулирующие выплаты за выявление онкологических заболеваний в реальном выражении уменьшились на треть.

"Считаю необходимым рассмотреть возможность повысить уровень денежных выплат на уровень официальной инфляции", – заключил вице-спикер Госдумы.

Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что за четыре года реализации проекта по борьбе с онкозаболеваниями специалисты смогли показать прорывные результаты и положительную динамику.

По его словам, смертность от новообразований за это время снизилась на 5,6%. Около 60% опухолей выявляют на первых стадиях, когда прогноз лечения благоприятный, отметил министр. Такой показатель стал самым высоким за предыдущие годы.

Как он подчеркнул, в первую очередь возросли скорость и качество диагностики. Федеральный проект "Борьба с онкологическими заболеваниями" начался в 2019 году. Он стал одним из глобальных проектов, поскольку в него входят изменения инфраструктуры, совершенствование процессов и технологий.

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