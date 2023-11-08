Мурашко заявил о прорыве в области борьбы с онкозаболеваниями в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

За четыре года реализации проекта по борьбе с онкозаболеваниями специалисты смогли показать прорывные результаты и положительную динамику. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Минздрава РФ Михаила Мурашко.

По его словам, смертность от новообразований за это время снизилась на 5,6%. Около 60% опухолей выявляют на первых стадиях, когда прогноз лечения благоприятный, отметил министр. Такой показатель стал самым высоким за предыдущие годы.

"Развитие профилактического направления, повышающего охват и качество диспансеризации, позволило добиться увеличения почти на 21% долю… выявленных злокачественных новообразований, протекающих в том числе бессимптомно", – указал Мурашко.

Как он подчеркнул, в первую очередь возросли скорость и качество диагностики.

Федеральный проект "Борьба с онкологическими заболеваниями" начался в 2019 году. Он стал одним из глобальных проектов, поскольку в него входят изменения инфраструктуры, совершенствование процессов и технологий.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что для онкобольных в крупнейших стационарах организовали многопрофильные онкологические центры. Теперь в одном месте доступны диагностика, хирургическое лечение, лекарственная терапия, диспансерное наблюдение и другое.

Также заммэра столицы Анастасия Ракова сообщила, что в Москве успешно реализуются программы обучения врачей-онкологов. Также расходы на лечение онкобольных увеличились в пять раз за минувшие пять лет. Позитивным моментом является тот факт, что выросла и продолжительность жизни, добавила Ракова.

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