11 июня, 08:30Город
"Мой район. Новости": два центра женского здоровья откроются в Москве до конца 2024 года
Два центра женского здоровья откроются в Москве до конца 2024 года. В них можно будет бесплатно пройти обследование, сдать анализы и вести беременность.
Здания будут сделаны по новому стандарту акушерско-гинекологической помощи. Их оснастят современной техникой, а также оборудованием для выхаживания недоношенных детей.
Первый такой комплекс открыли в 2023 году на базе городской клинической больницы № 31 на улице Новаторов. По данным на июнь 2024 года, в столице подобрали 20 помещений, которые в будущем станут современными центрами женского здоровья.
Подробнее – в программе "Мой район. Новости".