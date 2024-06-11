"Мой район. Новости": два центра женского здоровья откроются в Москве до конца 2024 года

Два центра женского здоровья откроются в Москве до конца 2024 года. В них можно будет бесплатно пройти обследование, сдать анализы и вести беременность.

Здания будут сделаны по новому стандарту акушерско-гинекологической помощи. Их оснастят современной техникой, а также оборудованием для выхаживания недоношенных детей.

Первый такой комплекс открыли в 2023 году на базе городской клинической больницы № 31 на улице Новаторов. По данным на июнь 2024 года, в столице подобрали 20 помещений, которые в будущем станут современными центрами женского здоровья.

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