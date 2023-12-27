Единую сеть центров женского здоровья создадут в Москве в течение 3–4 лет

Единую сеть центров женского здоровья создадут в столице в течение 3–4 лет. Город уже запустил новый стандарт акушерско-гинекологической помощи. Так, на юго-востоке столицы заработал неонатальный центр и первая женская консультация обновленного формата.

Центры женского здоровья войдут в состав крупных многопрофильных больниц. В каждой из клиник будет роддом или перинатальный центр с новейшим оборудованием. В одном месте женщины смогут получить все виды диагностики и лечения как для подготовки к рождению ребенка, так и для сохранения своего здоровья.

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