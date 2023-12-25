Предмет "труд" вернется в российские школы со следующего учебного года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В российские школы вернется предмет "труд", его внедрят со следующего учебного года. Об этом министр просвещения РФ Сергей Кравцов рассказал в эфире телеканала "Россия 24".

"У нас введено и вернулось трудовое обучение, а со следующего учебного года возвращается предмет "труд", – поделился глава ведомства.

В настоящее время министерство разрабатывает план оснащения кабинетов и проводит подготовку педагогов, заключил Кравцов.

Ранее депутат Госдумы Сергей Колунов заявил, что трудовое воспитание позволит повысить престиж рабочих профессий среди детей. Парламентарий считает, что мальчики должны уметь забивать гвозди или распилить доску, а девочкам следует получить навыки кройки и шитья.

Уже в декабре Владимир Путин утвердил документ, после которого дисциплины под названием "труд" и "основы безопасности и защиты Родины" со следующего учебного года станут обязательными в российских школах. Согласно указу президента, уроки труда будут обязательными для воспитанников начальной и средней школы, а предмет "основы безопасности и защиты Родины" – для учащихся средней и старшей школы.

ГД приняла закон о трудовом воспитании школьников