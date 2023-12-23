Мэр Москвы утвердил постоянное использование ИИ для диагностики заболеваний

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Москва будет развивать "компьютерное зрение" для диагностики заболеваний на постоянной основе. Об этом заявил в своем телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

Как сообщил Собянин, Москва стала одним из первых мегаполисов, который начал применять сервисы компьютерного зрения в ежедневной врачебной практике – с 2019 года. По словам мэра Москвы, благодаря этому во время пандемии смогли обрабатывать огромное количество снимков КТ.



По словам Собянина, сейчас в распоряжении московских врачей — больше 50 сервисов компьютерного зрения по 29 направлениям лучевых исследований. В их числе рентгенография, флюорография, КТ.



"Мы внедряем комплексные сервисы искусственного интеллекта — нейросети, которые могут распознать на одном лучевом исследовании признаки сразу нескольких патологий", – отметил Собянин.

Москва также делится своими наработками. Первым регионом, подключенным к городской платформе HUB Telemed для обработки медицинских изображений с помощью ИИ, стал Ямало-Ненецкий автономный округ.

Ранее заммэра Москвы Анастасия Ракова, свыше 200 тестирований и 500 мониторингов провели в столице в этом году, чтобы оценить качество работы сервисов с искусственным интеллектом в сфере здравоохранения.