В Минздраве заявили, что антибиотиков с джозамицином осталось в больницах на полгода

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Антибиотиков с действующим веществом джозамицин в российских больницах осталось примерно на полгода, однако их могут заменить на препараты "Азитромицин" и "Кларитромицин", с поставками которых перебоев нет. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе российского Минздрава.

Там уточнили, что антибиотиков с джозамицином хватит на 6,4 месяца. Сейчас, по данным министерства, остатки лекарств "Азитромицин" в гражданском обороте покрывают свыше годовой потребности, а обеспеченность препаратами с кларитроминицином – восьмимесячную потребность.

Как писал РБК, японская фармкомпания Astellas решила вывести антибиотик "Вильпрафен" и "Вильпрафен солютаб" (международное непатентованное наименование – "Джозамицин") с российского рынка. Этот антибиотик применяется при лечении инфекций верхних и нижних дыхательных путей и ЛОР-органов, инфекций в стоматологии и офтальмологии, кожных покровов и мягких тканей, заболеваний ЖКТ и других.

Издание отмечает, что во второй половине декабря запасы "Вильпрафена" в российских аптеках почти закончились. По информации онлайн-агрегатора аптек, в Москве 21 декабря "Вильпрафен солютаб" был доступен лишь в одной из 2,5 тысячи подключенных к сервису аптек. Кроме того, лекарства с джозамицином не оказалось в аптеках Петербурга, Перми и Тамбова, в Воронеже оно было доступно в 19 из 461 точек, в Самаре – в 25 из 364, указал РБК.

Ранее сообщалось, что первые партии обновленной вакцины от коронавируса "Спутник Лайт" ввели в гражданский оборот. Разрешение выдал Росздравнадзор. Разработкой нового состава занималось ФГБУ "НИЦЭМ имени Н. Ф. Гамалеи" Минздрава РФ.

Минздрав РФ зарегистрировал обновленный "Спутник Лайт"