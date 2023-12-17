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17 декабря, 03:10

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"Мой район. Навигатор": выплаты за покупку льготных лекарств в Москве станут постоянными

"Мой район. Навигатор": выплаты за покупку льготных лекарств в Москве станут постоянными

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Компенсация за самостоятельную покупку льготных лекарств в Москве станет постоянной со следующего года. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Программа касается пациентов с индивидуальной непереносимостью некоторых препаратов, а также больных диабетом и муковисцидозом. Во многих случаях компенсировать средства гораздо удобнее, чем выдавать горожанам льготные лекарства.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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