Собянин сообщил о росте производства зарядных станций для электромобилей

Московская компания больше чем в пять раз увеличила производство зарядных станций для электромобилей. В этом году предприятие выпустило свыше 1,2 тысячи таких устройств для столицы и других городов России. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

Мэр столицы подчеркнул, что в будущем предприятие планирует производить до 15 тысяч зарядок в год. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.