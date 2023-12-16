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16 декабря, 11:45

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Собянин сообщил о росте производства зарядных станций для электромобилей

Собянин сообщил о росте производства зарядных станций для электромобилей

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Московская компания больше чем в пять раз увеличила производство зарядных станций для электромобилей. В этом году предприятие выпустило свыше 1,2 тысячи таких устройств для столицы и других городов России. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

Мэр столицы подчеркнул, что в будущем предприятие планирует производить до 15 тысяч зарядок в год. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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