Московскому институту электромеханики и автоматики присвоили статус промкомплекса

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Антон Гердо

Отечественный разработчик авиационных приборов, систем навигации и управления "Московский институт электромеханики и автоматики" (МИЭА) стал обладателем статуса промышленного комплекса и права на налоговые льготы. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По словам Ефимова, с 2016 года Москвы присвоила статус промкомплекса 70 столичным предприятиям, на которых трудятся свыше 80 тысяч человек. Для организаций с этим статусом установлен специальный налоговый режим, позволяющий экономить на налогах на имущество и землю.

Он уточнил, что статус промкомплекса позволит МИЭА каждый год экономить порядка 36 миллионов рублей, а также направлять допсредства в собственное развитие и реализацию новых проектов.

МИЭА входит в "Концерн радиоэлектронные технологии" государственной корпорации "Ростех". С 1951 года институт разрабатывает авиационные приборы, системы навигации и управления. Также предприятие создает перспективную авионику для самолетов, ведет разработку инерциальных навигационных систем.

Статус промышленного комплекса присваивается производственным предприятиям и предприятиям, работающим в сфере научных исследований и разработок. Также их выручка от научно-исследовательских работ в области естественных или технических наук превышает 80% от общего объема выручки.

По словам гендиректора МИЭА Алексея Кузнецова, налоговые льготы, которые предприятие получит в результате присвоения особого статуса, позволят сэкономить финансовые средства и направить их на реализацию социальных программ и развитие научных и производственных процессов.

Ставка налога на прибыль для предприятий со статусом промкомплекса снижена до 13,5% вместо стандартных 17. Налог на недвижимое имущество составляет 50%, налог на землю – 20% от исчисленного, а ставка аренды земли – 0,3% от кадастровой стоимости участка.

В октябре этого года Сергей Собянин сообщил, что статус промышленного комплекса присвоили предприятию "Пульсар". Данная компания занимается разработкой нового поколения полупроводниковых СВЧ, силовых, фотоэлектронных и других приборов.

По словам руководителя столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислава Овчинского, благодаря поддержке компания способна экономить на налогах до 23,6 миллиона рублей в год. Вырученные средства будут направлены на развитие производства.



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