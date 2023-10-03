Москва сохранила лидерство в рейтинге медиаактивности в области инноваций и инвестиций

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Москва вновь оказалась на лидирующей строчке в ежемесячном рейтинге медиаактивности регионов в области инвестиций, инноваций и пиар-мероприятий. В топ-3 также оказалась Московская область и Татарстан. Рейтинг был составлен по итогам августа 2023 года, пишет ТАСС со ссылкой на Ассоциацию инновационных регионов России.

По сравнению с предыдущим месяцем столица сохранила лидирующую позицию в группе регионов с экономически активным населением в 2 миллиона человек. В следующей группе с экономически активным населением в 1–2 миллиона человек лидерами стали Новосибирская и Нижегородская области, а также Красноярский край. Рост показал Алтайский край, поднявшись с 16-го на 8-е место. В третьей группе с аналогичным населением от 500 тысяч до 1 миллиона человек лидером стал Приморский край, Крым и Калужская область.

Среди регионов с экономически активным населением 100–500 тысяч человек первое место заняла Орловская область. За ней следует Бурятия и Новгородская область. В последней группе с показателем экономически активного населения в размере менее 100 тысяч человек лидером снова стал Чукотский автономный округ.

Ранее мэр Москвы рассказал, что научно-производственное предприятие "Пульсар", которое является лидером отечественной полупроводниковой электроники, получило статус промкомплекса. Новый статус дает компании возможность получать городские льготы. В том числе – получить снижение ставки на прибыль и землю. В результате НПП "Пульсар" сможет сэкономить до 23,6 миллиона в год.