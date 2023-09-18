ЖК с футуристическим внешним обликом построят в Басманном районе Москвы

Фото: ГК "Галс-Девелопмент"

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Жилой комплекс с футуристическим внешним обликом в стиле параметрической архитектуры построят на улице Фридриха Энгельса в Басманном районе Москвы, сообщает пресс-служба ГК "Галс-Девелопмент" – девелопера группы ВТБ.

ЖК "Дом 56" представляет собой три башни высотой 20–23–27 этажей в пешей доступности от станции метро "Бауманская", сада имени Баумана и Лефортовского парка. Объемы зданий скруглены и имеют плавный асимметричный изгиб с эффектом закручивания. Фасады украшены металлическими пластинами в оттенках трех руд – никеля, меди и железа, квартиры имеют панорамные окна в пол.

Во внутреннем закрытом дворе площадью 4 тысячи квадратных метров будет создано пространство в бионическом стиле с различными сценариями досуга для взрослых и детей. Здесь появятся лаунж-зона со скульптурной перголой и подвесными качелями, детские площадки для разных возрастов, зона воркаут и места отдыха в окружении зелени. В общественных зонах и на территории будет работать беспроводной Wi-Fi.

Двухуровневый подземный паркинг комплекса включает 209 машино-мест и кладовые помещения, а входы в здание и паркинг будут оборудованы системой видеонаблюдения и контроля доступа. На первых этажах откроется современная инфраструктура: кафе, ресторан, студии красоты, мини-маркеты и другие услуги.

В комплексе представлено 510 квартир – от эргономичных студий площадью 27 квадратных метров до квартир с 4 спальнями площадью 130 квадратных метров. В составе проекта также есть резиденции с потолками высотой 4 метра на верхних этажах, квартиры с личными террасами на 2-м этаже, а также лоты с потолками высотой 4,6 метра на 1-м этаже. Два корпуса будут предлагаться с чистовой отделкой, включая установку сантехники в ванных комнатах и санузлах. Третий корпус будет возведен без отделки.

Планируется, что объект введут в эксплуатацию в третьем квартале 2026 года.

"ЖК "Дом 56" – концептуально новый продукт в портфеле "Галс-Девелопмент". В числе его преимуществ – высококачественная чистовая отделка, которая сегодня является редкостью для объектов премиального класса, широкий выбор форматов квартир для любых жизненных сценариев, а также авторский дизайн общественных зон", – отметила директор департамента продаж компании Екатерина Батынкова.

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