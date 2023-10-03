Собянин присвоил статус промкомплекса лидеру полупроводниковой отрасли России

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Научно-производственное предприятие "Пульсар", которое является лидером российской полупроводниковой электроники, получило статус промкомплекса. Об этом Сергей Собянин рассказал в своем телеграм-канале.



"Пульсар", основанный в 1953 году, сейчас входит в холдинг "Росэлектроника". Основные направления деятельности – разработка нового поколения полупроводниковых СВЧ, силовых, фотоэлектронных, микроэлектронных приборов и так далее", – заявил мэр.

Собянин уточнил, что статус промкомплекса дает компании возможность пользоваться городскими льготами. В частности, речь идет о снижении ставки налога на прибыль и землю. Благодаря этому производитель сможет экономить до 23,6 миллиона рублей в год, отметил градоначальник.

По его словам, эти средства можно направить на техническое перевооружение, разработку и выпуск новых изделий, а также цифровую трансформацию. Сейчас статус промышленного комплекса имеют 69 столичных предприятий. На них создано около 80 тысяч рабочих мест, заключил Собянин.

Ранее мэр сообщил, что Москва передала инвесторам более 40 гектаров земли для возведения промышленных комплексов и технопарков. В рамках масштабных инвестиционных проектов будут построены промышленный технопарк и восемь предприятий по производству оборудования, изделий из дерева, косметики и многого другого.