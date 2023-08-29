Новостройку по реновации введут в эксплуатацию на северо-востоке Москвы в 2025 году

Фото: департамент строительства города Москвы

Специалисты возводят современную новостройку для переселения по программе реновации на северо-востоке Москвы. Ввести объект в эксплуатацию планируется в 2025 году, сообщил руководитель департамента строительства столицы Рафик Загрутдинов.

Объект появится на улице Яблочкова, земельном участке 26А. По словам Загрутдинова, сейчас специалисты проводят монтаж монолитных конструкций 9-го этажа, кладку наружных стен и внутренних перегородок.

Новостройка является односекционной, ее строят по индивидуальному проекту. Специалисты учитывали особенности уже существующей застройки. В доме появится 182 квартиры площадью 10,5 тысячи квадратных метров. Всего в здании будет 24 однокомнатных, 134 двухкомнатных и 24 трехкомнатных квартир.

Кроме того, дом предусмотрен для маломобильных жителей, под их нужды построят две адаптированные квартиры. При внешней отделке здания применяется система вентилируемого фасада с использованием бетонной плитки. На самих фасадах установлены короба под кондиционеры.

На первом этаже появятся нежилые помещения, среди которых вестибюль жилой части здания, лифтовой холл, участки дежурного с санитарным узлом, места для хранения уборочного инвентаря и другое. Здание оснастят мусоропроводом. Квартиры жильцов будут расположены со второго этажа дома.

Ранее заммэра столицы Андрей Бочкарев рассказал, что в Москве расселили 504 здания в рамках программы реновации. Сейчас заселяются 240 новостроек, уточнил он. Собираются или уже переехали в новые квартиры 129 тысяч москвичей в 89 районах города.

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