Жилой дом по программе реновации введут в эксплуатацию в Перове в этом году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Новый жилой дом на 352 квартиры будет введен в эксплуатацию в столичном районе Перове в этом году в рамках программы реновации. Об этом сообщил руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

"В настоящее время завершено возведение монолитных конструкций здания, ведется кладка стен и перегородок, фасадные работы, монтаж инженерных систем, приступили к черновой отделке", – отметил он.

По словам Загрутдинова, путь от новостройки до станции столичного метрополитена "Шоссе Энтузиастов" и одноименной платформы Московского центрального кольца займет всего лишь 13 минут, что говорит о хорошей транспортной доступности.

Он рассказал, что дом возведут в форме буквы "П", он будет иметь переменную этажность, это делается для создания безопасного закрытого дворового пространства. Его фасады на уровне первого этажа специалисты выполнят из крупных керамогранитных плит, еще выше выложат бетонную плитку натуральных цветов – гранитного и песочного. Также на фасаде предусмотрена установка металлических решеток для кондиционеров.

Всего в новостройке появится 352 квартиры из которых 164 однокомнатные, еще 164 – двухкомнатные и 24 – трехкомнатные. На подземном этаже, по словам руководителя столичного департамента, предусмотрела автомобильная стоянка, а первые этажи сделают нежилыми. Там могут появиться магазины, кафе, спортивные клубы, секции для детей и многое другое.

В жилом вестибюле у жителей дома появится колясочная, кладовка для уборочного инвентаря и зона размещения почтовых ящиков. В каждой секции в том числе предусмотрена установка двух современных пассажирских лифтов грузоподъемностью 1 000 и 450 килограммов. Лифты также будут оборудованы визуальными и тактильными средствами информации, подчеркнул Загрутдинов.

Вход и пол вестибюлей и лифтовых холлов на первых этажах будут выполнены в один уровень с поверхностью земли, что позволит женщинам с колясками и маломобильным гражданам попасть в дом без посторонней помощи.

Придомовую территорию дома благоустроят, на ней высадят деревья, кустарники и разобьют газоны. Специалисты установят там детскую площадку со специальным безопасным резиновым покрытием, спортивную площадку и зону для отдыха жильцов.

Ранее главный архитектор столицы Сергей Кузнецов заявлял, что фасады дома по программе реновации в Косино-Ухтомском районе Москвы оформят с применением керамогранитных плит коричневого, светло-серого и графитового цветов.

На первых этажах новостройки разместятся вестибюль, лифтовой холл, кладовая для хранения уборочного инвентаря, зона почтовых ящиков и технические помещения, подземный уровень будет отведен под парковку, добавил он.



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