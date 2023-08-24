Участники реновации получили более 800 тыс уведомлений через сервис "Помощь при переезде"

Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Более 800 тысяч уведомлений получили участники программы реновации столичного жилфонда через сервис "Помощь при переезде в рамках программы реновации". Об этом заявил в кулуарах Московского урбанистического форума (МУФ) руководитель департамента градостроительной политики столицы Сергей Левкин.

"Суперсервис "Помощь при переезде в рамках программы реновации" был запущен в ноябре 2020 года по поручению мэра Москвы, и за это время более 800 тысяч электронных уведомлений получили жители, переезжающие в новые квартиры по реновации", – отметил Левкин.

Руководитель департамента уточнил, что сервис можно назвать альтернативой посещения Центра информирования по переселению в рамках реновации. Москвичи, у которых есть полная учетная запись на портале на mos.ru, могут воспользоваться шестью видами электронных услуг. Также им доступна общая и личная инструкции по переезду.

Левкин пояснил, что сервис помогает москвичам на всех этапах переезда. Например, можно записаться на осмотр квартиры, к нотариусу, на подписание договора или вызвать грузчиков. Благодаря сервису сроки переселения по программе реновации сократились.

Он заявил, что в настоящее время порядка половины от всех переезжающих пользуются данной услугой.

"Мы это количество хотим довести до 100% через системную разъяснительную работу с жителями в Центрах информирования и единый контакт-центр Стройкомплекса, а также в ходе личных приемов граждан", – заключил руководитель департамента.

Немногим ранее Левкин рассказал, что более 105 тысяч москвичей смогли переехать в новые квартиры за 6 лет существования программы реновации в городе. Он уточнил, что 129 тысяч жителей, проживающих в 802 старых домах, получили новые квартиры. Большая часть из которых, а это свыше 105 тысяч человек, уже отпраздновали новоселье.

До этого Собянин заявлял о включении пяти новых адресов в программу реновации в Москве. Речь идет о площадках на севере – в Войковском и Тимирязевском районах, на юго-западе – в Зюзине и Южном Бутове, на северо-западе – в районе Покровское-Стрешнево.



Собянин расширил число стартовых площадок программы реновации