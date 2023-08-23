Дом по программе реновации возведут на Изумрудной улице в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Многоквартирный дом в рамках программы реновации возведут по адресу Изумрудная улица, земельный участок № 44.2, в Лосиноостровском районе Москвы. Об этом сообщил руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

"В настоящее время ведутся работы по устройству шпунтового ограждения и разработке котлована. Ввод в эксплуатацию предусмотрен в 2025 году", – отметил он.

По словам Загрутдинова, новый дом будет состоять из одной секции, строители облицуют его фасады керамогранитными плитами светло-бежевого цвета, а также установят металлические корзины для кондиционеров. Входные группы дома украсят витражным остеклением.

Всего в новостройке предусмотрена 161 квартира, из них 23 однокомнатные, 115 двухкомнатные и 23 трехкомнатные. Еще 5 квартир будут оборудованы для маломобильных жильцов, ширина коридоров и дверных проемов будет увеличена для удобства, также внутри установят специальную сантехнику.

Первый этаж дома будет отведен под офисные и технические помещения для обслуживания жилых домов. Кроме того, по словам руководителя департамента, там в том числе могут появиться кафе, салоны красоты, аптеки, кружки и секции для детей, кафе и многое другое. В вестибюле жилой зоны будет возведена колясочная, кладовая для хранения уборочного инвентаря и зона под установку почтовых ящиков.

В новостройке установят четыре лифта с визуальными и тактильными средствами информации, сам дом оснастят системами охраны входа в здание, оповещения и управления эвакуацией при пожаре, пожарной сигнализацией и видеонаблюдением.

Придомовая территория будет благоустроена и озеленена, на ней установят детскую площадку с современными качелями, горками и спортивную площадку с новыми тренажерами.

Ранее Загрутдинов сообщал, что в столичном районе Щукино начали возводить два жилых корпуса в рамках программы реновации. Отмечалось, что дом будет сдан в эксплуатацию в 2025 году, всего в нем предусмотрено 486 квартир, из них 254 однокомнатных, 203 двухкомнатных и 29 трехкомнатных. Еще пять квартир сделают специально для маломобильных граждан.



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