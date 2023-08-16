Первый этап переселения по программе реновации на северо-востоке Москвы выполнен на 60%

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Первый этап переселения в рамках программы реновации в Северо-Восточном административном округе Москвы выполнили на 60%. Об этом сообщает пресс-служба департамента градостроительной политики столицы.

По словам главы департамента Сергея Левкина, в программу включили 499 домов, площадь которых составляет более 1,4 миллиона квадратных метров. Новые квартиры передадут 86,5 тысячам человек. Левкин отметил, что в данном округе уже ввели в эксплуатацию 37 зданий.

"Дополнительно на территории округа ведутся строительство и проектирование 49 новостроек с общей площадью квартир более 800 тысяч квадратных метров жилья", – добавил руководитель департамента.

Ранее Собянин рассказал, что по программе реновации в ЮЗАО Москвы готовы 33 дома. Сейчас происходит заселение уже в 32 из них. Вместе с этим он добавил, что в последнюю новостройку в скором времени начнут переселяться около 200 жителей.

До этого в Люблине в рамках реализации программы реновации снесли седьмой пятиэтажный дом. Проживавшие в доме москвичи переехали в новостройки на Люблинской улице. В дальнейшем на месте демонтированной пятиэтажки построят новый дом.

Более 35 тыс семей воспользовались программой реновации с начала ее работы