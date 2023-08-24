Более 100 тыс москвичей переехали в новые квартиры в рамках программы реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Более 105 тысяч москвичей смогли переехать в новые квартиры за 6 лет существования программы реновации в городе. Об этом рассказал руководитель департамента градостроительной политики Сергей Левкин, выступая на Московском урбанистическом форуме (МУФ).

"На сегодняшний день программа вошла в активную фазу ее реализации. 129 тысяч жителей, проживающих в 802 старых домах, получили новые квартиры. Большая часть из которых, а это свыше 105 тысяч человек, уже отпраздновали новоселье", – отметил он.

По словам Левкина, 80% граждан обратились за помощью при переезде в новый дом. Он подчеркнул, что участникам программы предоставляют бесплатных грузчиков и машину для мебели, вещей и другого.

На данный момент жители города постепенно переезжают в 240 новых домов, возведенных в соответствии с высокими стандартами программы, утвержденными мэром Москвы Сергеем Собяниным, отметил руководитель столичного департамента.

Новостройки всегда находятся в границах района, в котором проживали горожане, а большая часть домов возводится вовсе в границах квартала или очень близко к старому жилью, рассказал он.

Специалисты приступают к демонтажу домов, из которых москвичи переехали, и возводят на их месте новое жилье. Всего в городе удалось снести 259 старых построек, на их месте в скором времени появятся 92 новых дома, резюмировал Левкин.

Ранее Собянин заявлял о включении пяти новых адресов в программу реновации в Москве. Речь идет о площадках на севере – в Войковском и Тимирязевском районах, на юго-западе – в Зюзине и Южном Бутове, на северо-западе – в районе Покровское-Стрешнево.

По его словам, новые дома позволят расселить 20 старых построек и предоставить комфортные условия для жизни почти 4 тысячам жителей. Всего для возведения новостроек подобрали 592 стартовые зоны общей площадью около 9,6 миллиона квадратных метров.



Собянин расширил число стартовых площадок программы реновации