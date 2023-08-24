Дом по программе реновации будет построен в 1-м Волоколамском проезде

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Дом по программе реновации в районе Щукино появится по адресу 1-й Волоколамский проезд, владение 7, корпус 1. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Проект дома был согласован, он будет состоять из трех секций, заявили в пресс-службе Москомэкспертизы.

Новостройка с подземным паркингом будет рассчитана на 292 квартиры: 189 однокомнатных, 79 двухкомнатных, 20 трехкомнатных и четыре четырехкомнатные. В каждой квартире будет выполнена отделка, установлены осветительные приборы, сантехника и кухонные плиты.

Председатель Москомэкспертизы Анна Яковлева отметила, что помимо отделочных работ, к обязательным мероприятиям относится благоустройство придомовой территории.

"В рамках проекта появятся проезды и тротуары, будут оборудованы площадки для детских игр, занятий спортом и досуга, установлены элементы освещения и малые архитектурные формы", – рассказала она.

Во дворе дома также будут разбиты газоны и цветники, а также высажены деревья и кустарники.

До этого сообщалось, что дом по программе реновации возведут на Изумрудной улице в Москве. Он будет состоять из одной секции, в нем будет 161 квартира.

Ранее столичные власти расширили число стартовых площадок программы реновации, включив в него территории в Войковском и Тимирязевском районах, на юго-западе – в Зюзине и Южном Бутове, на северо-западе – в районе Покровское-Стрешнево. Жилье в новых домах получат 3 700 москвичей.



Собянин расширил число стартовых площадок программы реновации