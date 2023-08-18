В Щукине приступили к строительству двух жилых корпусов по программе реновации

Фото: департамент строительства города Москвы

В столичном районе Щукино по адресу Щукинская улица, земельный участок 7Б, начали возводить два жилых корпуса в рамках программы реновации. Об этом сообщил руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

"В настоящее время ведутся работы подготовительного периода. Ввод в эксплуатацию предусмотрен в 2025 году", – отметил он.

По его словам, два корпуса, которые будут построены отдельно друг от друга, объединит подземная парковка для жителей. На фасадах домов с переменной этажностью появится керамогранитная плитка и вставки из стеклофибробетонных панелей. Также строители установят на них металлические корзины под кондиционеры. Входы в дома будут оформлены витражным остеклением.

В доме предусмотрено 486 квартир, из них 254 однокомнатных, 203 двухкомнатных и 29 трехкомнатных. Пять квартир были сделаны специально для маломобильных граждан, в них предусмотрено увеличение ширины коридоров и дверных проемов, а также специальная сантехника, подчеркнул Загрутдинов.

Первые этажи корпусов будут отведены под объекты социального, коммерческого и культурного назначения, например кафе, салоны красоты, кружки для детей и другое.

В вестибюле жилой части возведут лифтовой холл, комнату, в которой жильцы смогут хранить коляски и велосипеды, технические помещения, а также помещение для уборочного инвентаря и зону для размещения почтовых ящиков. В каждом корпусе будут установлены современные лифты – два грузоподъемностью 630 килограммов и один – 1 000 килограммов, их оборудуют визуальными и тактильными средствами информации.

Пол вестибюля, вход в здание и лифтовой холл на первом этаже возведут в один уровень с поверхностью земли для удобства мам с колясками и маломобильных жильцов, это позволит им попасть в дом без посторонней помощи, а плитка с шероховатой поверхностью у входной группы предотвратит скольжение.

Прилегающая к корпусам территория будет благоустроена, на ней установят детские и спортивные площадки, а также зону отдыха. Во дворе дома разобьют газоны, цветники, высадят деревья и кустарники.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что 86,5 тысячи москвичей переедут в новые дома на северо-востоке столицы в рамках программы реновации. По его словам, первый этап переселения выполнили на 60%, в шести районах он был завершен или подходит к финалу. В общей сложности на северо-востоке Москвы возвели 37 домов, еще 49 находятся на стадии строительства и проектирования.



Собянин рассказал о ходе переселения жителей СВАО по программе реновации