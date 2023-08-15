Два корпуса жилого дома по реновации построят в 2025 году в Останкинском районе

Фото: Депстрой

В 2025 году в Останкинском районе построят два корпуса жилого дома в рамках программы реновации, сообщает пресс-служба Депстроя Москвы.

Объекты появятся на улице Бочкова, земельном участке 11А.1. Сейчас там возводят надземную часть зданий. Каждый корпус будет переменной этажности по индивидуальному проекту. Подземная одноуровневая автостоянка разместится под территорией внутреннего дворового пространства.

По словам главы департамента строительства Москвы Рафика Загрутдинова, всего в двух корпусах будет 488 квартир: 129 – однокомнатные, 266 – двухкомнатные и 93 – трехкомнатные. Три квартиры оборудуют для маломобильных жильцов. В них увеличат ширину коридоров и дверных проемов, установят специальную сантехнику.

Готовая улучшенная отделка в новых квартирах будет полностью соответствовать стандартам реновации. Первые этажи сделают нежилыми. Там разместятся объекты социального, коммерческого и культурного назначения.

В вестибюле жилой части дома расположатся лифтовой холл, колясочные, помещение хранения уборочного инвентаря, зона для размещения почтовых ящиков и технические помещения. Вход в здание, пол вестибюля и лифтового холла на первых этажах выполнят в один уровень с поверхностью земли, чтобы мамы с колясками и маломобильные граждане могли без посторонней помощи попасть в подъезд.

Плитка с шероховатой поверхностью у входной группы жилого дома будет препятствовать скольжению в любое время года. Новостройку оснастят системами охраны входа в здание, контроля и управления доступом, оповещения и управления эвакуацией при пожаре, пожарной сигнализацией, а также видеонаблюдением.

Двор благоустроят, там появятся детская и спортивная площадки, а также площадки для отдыха взрослых.

Ранее в Люблине в рамках реализации программы реновации снесли седьмой пятиэтажный дом. Проживавшие в доме москвичи переехали в новостройки на Люблинской улице. В дальнейшем на месте демонтированной пятиэтажки построят новый дом.



На юге Москвы в программу реновации внесли почти 400 домов – Собянин