Около 117 тыс москвичей получат новые квартиры по программе реновации в ЮЗАО – Собянин

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

По программе реновации в ЮЗАО Москвы готовы 33 дома. На данный момент идет заселение уже идет в 32 из них. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своем официальном сайте.

Мэр Москвы добавил, что в последнюю новостройку в скором времени начнут переселяться около 200 жителей.

"Все квартиры с улучшенной планировкой, дома удобно расположены. В Зюзино, например, сдали новостройку в 4 минутах ходьбы от одноименной станции Большой кольцевой линии метро. В этом районе возводим еще одну на ул. Керченская, две проектируем", – отметил мэр Москвы.

Всего в юго-западном административном округе новое жилье получат около 117 тысяч человек из 520 домов. В настоящее время ведется строительство 17 зданий, еще 25 находятся в стадии проектирования.

Ранее сообщалось, что более 128 тысяч москвичей получили квартиры по программе реновации. Сейчас проект переходит на более плановую застройку. В ближайшие годы реновация планируется во всех районах Москвы.

Также отмечается, что жителям расселяемых домов предоставляется приоритетное право на покупку машиномест в новостройках реновации со скидкой 40%.