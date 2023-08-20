Собянин рассказал, как изменилось отношение москвичей к программе реновации

Фото: телеграм-канал "Сергей Собянин. Личный блог"

Сергей Собянин ответил на вопросы москвичей о программе реновации и сроках переселения в ходе встречи с жителями юго-запада Москвы. Фрагмент видео с встречи был опубликован на личном сайте Сергея Собянина.

"За последние несколько лет мы переселили около 100 тысяч жителей, а нужно – миллион. Сейчас проходит первый этап переселения граждан по программе реновации: на юго-западе столицы идет заселение в 70 домов", – подчеркнул Собянин.

По словам Собянина, ежегодно темпы строительства жилья в Москве увеличиваются в два-три раза. Для осуществления предстоящих планов строительства планируется выделять 300-400 миллиардов рублей в год. Собянин добавил, что в сейчас жалобы на программу реновации не поступают. В ближайшее время планируется основное развитие программы реновации. Далее будет вторая волна. Ожидается, что по объему она окажется в два раза больше первой.

Собянин подчеркнул, что сейчас планируется ежегодно строить по 3-4 миллиона квадратных метров жилья.

"За последние 10 лет в среднем все строители и девелоперы Москвы построили 3-4 миллиона квадратных метров", – заключил Сергей Собянин.

Он подчеркнул, что проект такого масштаба еще никто в мире не реализовывал

Ранее Сергей Собянин заявил о включении пяти новых адресов в программу реновации в Москве. Речь идет о площадках на севере – в Войковском и Тимирязевском районах, на юго-западе – в Зюзине и Южном Бутове, на северо-западе – в районе Покровское-Стрешнево.