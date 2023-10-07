Сергей Собянин: за пять лет количество производств в Москве выросло в 1,5 раза

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Число производств в Москве увеличилось в 1,5 раза за последние 5 лет. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

"Больше всего новых предприятий открылось в отрасли радиоэлектроники и приборостроения – 184 компании. А также в химической, медицинской промышленности, общем машиностроении, производстве строительных материалов", – написал мэр Москвы.

По словам Собянина, на многих столичных предприятиях также увеличивается объем выпуска продукции. С 2018 года в обрабатывающих отраслях выросло производство продукции в 2 раза.

Градоначальник подчеркнул, что московские компании успешно справляются с импортозамещением. Он добавил, что в машиностроении, радиоэлектронике и в производстве стройматериалов наблюдаются прорывные разработки.

Мэр Москвы заявил, что в 2023 году столичные производители были отмечены в рамках премии PromMOSCOW Awards. Статуэтки в различных номинациях получили больше 20 крупнейших промпредприятий Москвы.



"Город оказывает промышленникам всю необходимую помощь – от налоговых льгот до субсидий. Действует более 20 мер поддержки", – заключил Собянин.

Ранее Собянин рассказал, что научно-производственное предприятие "Пульсар", которое является лидером российской полупроводниковой электроники, получило статус промкомплекса.

Градоначальник добавил, что статус промкомплекса дает компании возможность пользоваться городскими льготами. В частности, речь идет о снижении ставки налога на прибыль и землю.

Сергей Собянин присвоил статус промышленного комплекса НПП "Пульсар"