Фестиваль "Путешествие в Рождество" открылся в столице. Прямой эфир



15 декабря в столице стартовал ежегодный фестиваль "Путешествие в Рождество". Корреспондент Москвы онлайн Анна Луговская ведет репортаж с центральной площадки, которая открылась на Манежной площади.

В рамках фестиваля "Путешествие в Рождество" в городе работают 36 праздничных площадок. Гостей фестиваля ждет знакомство с Москвой боярской и купеческой, ремесленной и дворянской, с бытом столицы и ее новогодними традициями. В программу фестиваля входят ярмарки, исторические реконструкции, ледовые шоу, мастер-классы и концерты.

