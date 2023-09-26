Собянин рассказал о развитии спортивного кластера "Свиблово"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Сергей Собянин ознакомился с результатами благоустройства спортивного кластера "Свиблово" и парка для выставочных и кинологических мероприятий в Бабушкинском районе. К реализации программы комплексного развития стадиона приступили в 2021 году.

Мэр обратил внимание, что перед началом работ стадион находился в запущенном состоянии. После реализации программы тренирующиеся на его территории получили новые возможности.

"Стадион исторический. Это, по сути дела, его второе рождение. Обустроили раздевалки, хорошая тренажерная зона на открытом воздухе, игровые площадки – всем будет чем заняться здесь в любую погоду. Мы сделали, как вы просили, обсудили с жителями", – сказал Собянин в ходе общения с горожанами, заявив, что считает объект одним из лучших в России.

По информации пресс-службы мэра и правительства Москвы, в ходе реализации программы на территории стадиона оборудовали комфортные раздевалки, тренерскую, комментаторские комнаты и другие пространства. Объект оснастили современной аудиосистемой, а его зоны для игр в теннис и силовых тренировок – светопрозрачными навесами.

Старое покрытие площадок для спортивных игр обновили на каучуковое, грунтовое и хард. Прилегающую к стадиону территорию благоустроили.

Сейчас возможностями спортивного объекта пользуются сборная России по футболу среди слепых ОФСООИ "ФСФ", футбольный клуб "Свиблово", секции ГБУ "Спортивно-досуговый центр "Кентавр" и команда многодетных мам.

Между тем парк для выставочных и кинологических мероприятий на улице Кольской в Бабушкинском районе был создан при участии специалистов из Российской кинологической федерации в рамках проекта "Питомцы в Москве". Он имеет две зоны для дрессировки собак, трибуны на 170 зрителей, учебные, тренерские и складские пространства.

Для питомцев на территории парка уложили три покрытия: травяное, гранитное и плиточное. В пределах зоны можно проводить кинологические мероприятия с участием любителей и владельцев домашних питомцев.

Ранее стало известно, что в 2023 году в Москве построят спорткомплекс для волейбольной школы "Ника". Объект площадью более 7 500 "квадратов" находится по адресу Волжский бульвар, владение 8. Там будут оборудованы три площадки с трибунами на 300 зрителей, спортивный зал с тренажерами и бассейн.



Собянин рассказал о развитии спортивного кластера "Свиблово"