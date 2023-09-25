Сергей Собянин рассказал о развитии социальной инфраструктуры на юге Москвы

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин рассказал про развитие социальной инфраструктуры на юге столицы. Об этом мэр Москвы написал в своем телеграм-канале.

"В Москворечье-Сабурове девелопер построит и передаст городу учебный корпус на 750 мест и детсад на 350 мест. Школу планируется ввести в эксплуатацию в 2027 году, садик – в 2030-м", – рассказал он.

Собянин уточнил, что в районе появятся и два спортивных объекта. Одним из них станет многофункциональный комплекс с бассейнами "Вышка". Он будет использоваться как тренировочная база для профессионалов, а в свободное время будет доступен и для любителей.

Градоначальник также сообщил, что в районе Нагатинский Затон скоро будет завершено строительство блока начальных классов на 150 учеников с детским садом на 50 малышей. Для детского сада и начальных классов будут построены отдельные входы и площадки.

В Восточном Бирюлеве на 6-й Радиальной улице на 95% готов детский сад для 140 детей, строители уже завершают его чистовую отделку, рассказал мэр. Он также поделился, что еще один садик на 250 мест будет построен на Кавказском бульваре в Царицыне.

Ранее Собянин рассказал, что на северо-востоке Москвы провели сразу несколько крупных проектов благоустройства. В порядок привели парк "Долгие пруды", стадион в Тенистом проезде и другие объекты. В Лосиноостровском районе мероприятия организовали на территории, ограниченной Изумрудной улицей и одноименным проездом.



Собянин рассказал о благоустройстве территории у Коньковских прудов