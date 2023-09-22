Собянин объявил об открытии нового парка в поймах рек Шмелевки и Кузнецовки

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

В Москве появился новый парк в поймах рек Шмелевки и Кузнецовки, написал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Общественное пространство создавали с учетом пожеланий местных жителей, отметил мэр. Перед властями стояли задачи убрать многочисленные заборы для свободных прогулок, очистить и реабилитировать территории, а также обустроить функциональные зоны и площадки.

Собянин подчеркнул, что все планы удалось реализовать.

"В районах Орехово-Борисово Южное и Зябликово, где живут больше 280 тысяч человек, появилось крупное пространство для отдыха. За последние годы эти районы очень преобразились, стали еще комфортнее для жителей", – заявил мэр.

Специалисты привели в порядок Шипиловскую улицу и Ореховый бульвар, создали общественное пространство в Гурьевском проезде. Кроме того, продолжил Собянин, открылось новое здание школы на Ясеневой улице. Год назад рядом с учебным заведением заработал детский сад на 345 воспитанников. Вместе с этим специалисты привели в порядок территорию школы на улице Мусы Джалиля.

В результате комплексной реконструкции детская поликлиника № 12 филиала № 1 начала принимать пациентов. По словам Собянина, скоро по новому стандарту откроют две обновленные взрослые поликлиники – № 214 и № 166, филиал № 3.

На юге города построили первый в столице Центр сопровождаемого проживания "Гурьевский", отметил мэр. Также ремонт провели в детской школе искусств "Родник" и возвели спорткомплекс школы олимпийского резерва "Юг".

Ранее Собянин рассказал, что на северо-востоке Москвы провели сразу несколько крупных проектов благоустройства. В порядок привели парк "Долгие пруды", стадион в Тенистом проезде и другие объекты. В Лосиноостровском районе мероприятия организовали на территории, ограниченной Изумрудной улицей и одноименным проездом.

Собянин поручил усилить программы благоустройства городской среды