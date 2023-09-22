Собянин распорядился капитально отремонтировать 55 спортобъектов за два года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Сергей Собянин на первом после вступления в должность заседании президиума правительства Москвы дал поручение провести комплексный капитальный ремонт не менее 55 объектов спорта с 2024 по 2026 год. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Отмечается, что благодаря появлению множества общедоступных спортивных площадок, с 2010 года количество москвичей, занимающихся спортом и физической культурой, выросло в 2,6 раза. Сегодня их число составляет 5,48 миллиона человек, для них действует 29 015 спортивных зон, включающих в себя спортивные площадки, комплексы уличных тренажеров, лыжные трассы и катки, а также физкультурно-оздоровительные комплексы.

"В 2022 году в городе провели капитальный ремонт 77 спортивных объектов, выполнили благоустройство на 92", – указано в сообщении.

В Москве также проводится плановая модернизация комплексов воркаута и спортивных тренажеров, установленных в парках, школьных стадионах и дворах.

Ранее сообщалось, что в столице досрочно выполнили годовой план по строительству спортивных объектов. Работы по строительству 14 новых сооружений планировали закончить в 2023 году.

За счет инвесторов были возведены восемь объектов, а средства на строительство еще шести сооружений взяли из городского бюджета.

До этого стало известно, что Москва получила в собственность спортивный комплекс в Северном Бутове. Спортивный комплекс перешел в оперативное управление ГБУ "Мосспортобъект", подведомственное департаменту спорта города Москвы.

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