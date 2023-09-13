Москва получила в собственность спортивный комплекс в Северном Бутове

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Москва получила в собственность спортивный комплекс от инвестора. Его возвели в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта (МаИП), передает портал мэра и правительства столицы со ссылкой на руководителя департамента городского имущества Максима Гамана.

В 2021 году Москва предоставила застройщику земельный участок площадью 0,6 гектара. Объект расположен по адресу улица Дмитрия Донского, дом 14. Не так давно его ввели в эксплуатацию.

"Общая площадь объекта составляет 5,8 тысячи квадратных метров. В нем оборудовано все необходимое для организации тренировок и занятий физкультурой жителей разного возраста: универсальный и тренажерный залы, медицинские и административные помещения, буфет", – заявил Гаман.

Спортивный комплекс попал в оперативное управление ГБУ "Мосспортобъект", подведомственное департаменту спорта города Москвы.

С 2016 года столица передает застройщикам землю без торгов для реализации МаИП. Такой статус могут получить значимые для города объекты, строительство которых направлено на увеличение числа рабочих мест, развитие инфраструктуры, рост инвестиций в экономику Москвы.

Ранее стало известно, что столица подписала с застройщиком договор аренды земли для возведения офисного центра с паркингом около столичной станции метро "Калужская". Площадь постройки составит 42,6 тысячи квадратных метров, уточнил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

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