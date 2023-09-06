Футбольная и волейбольная школы откроются на юго-востоке Москвы в 2024 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На территории многофункционального комплекса (МФК) N’ICE LOFT в столичном районе Нижегородском в первом половине 2024 года откроются детские футбольная и волейбольная школы. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Занятия в школах будут проходить в многофункциональных залах трехэтажного физкультурно-оздоровительного комплекса. На прилегающей территории появится спортивный парк с километровой беговой дорожкой. Предусмотрено, что дети смогут тренироваться как в помещении, так и на улице", – цитирует его пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

Застройщиком проекта выступает компания COLDY. Председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова отметила, что площадь отдельно строящегося физкультурно-оздоровительного комплекса составит 14 тысяч "квадратов". Там, помимо прочего, разместятся две ледовые арены.

"В спортивном комплексе можно будет заниматься 10 видами спорта, например футболом, волейболом, сквошем, хореографией, хоккеем и фигурным катанием", – рассказала она.

Пятова обратила внимание, что Сергей Собянин поставил перед столичными застройщиками задачу реализовывать проекты недалеко от жилых кварталов. Это позволит создавать рядом с местами проживания москвичей точки притяжения.

МФК располагается недалеко от станции метро "Волгоградский проспект" и платформы "Новохохловская" Московского центрального кольца (МЦК). В его состав входят семь корпусов переменной этажности.



До этого стало известно, что в следующем году в Гольянове появится ФОК с двумя бассейнами. Объект площадью около четырех тысяч квадратных метров будет включать два бассейна, спортивный зал, буфет, раздевалки, административные и вспомогательные помещения. Для обеспечения хорошей инсоляции проектом предусмотрено панорамное остекление.



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