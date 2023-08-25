ФОК в Зеленограде введут в эксплуатацию в 2024 году

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

В 2024 году на улице Середниковской в Зеленограде планируют ввести в эксплуатацию физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК). Об этом сообщил руководитель столичного Депстроя Рафик Загрутдинов.

"Готовность объекта оценивается на 30%. На финальном этапе монолитные работы. Полностью завершены монолитные работы, ведется монтаж внутренних инженерных систем и устройство наружных инженерных сетей, на завершающей стадии кирпичная кладка стен и перегородок, также приступаем к чистовой отделке технических помещений будущего спортцентра", – сообщил он.

Площадь будущего объекта составит около четырех тысяч квадратных метров. В трехэтажном здании разместятся большой и маленький бассейны, тренажерный зал, административные помещения и буфет. Ежесуточная пропускная способность ФОК составит 1 050 человек.

Фасады спортобъекта дополнят витражным остеклением. На прилегающей территории создадут 17 парковочных мест и проведут работы по благоустройству.

Ранее в столичном районе Хорошёво-Мнёвники завершилось строительство апарт-комплекса с бассейнами, спа-зоной и рестораном на крыше. Шестиэтажный комплекс состоит из двух секций, объединенных пристройкой с подземным уровнем. На одном из подземных уровней располагается парковка на 48 машино-мест.

