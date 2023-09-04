Фото: stroi.mos.ru

Многофункциональный комплекс возведут в столичном районе Хорошёво-Мнёвники на участке 1,38 гектара. Об этом сообщила пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

По словам заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева, строительство начнется по адресу 2-й Силикатный проезд, владение 8.

"Комплекс будет состоять из четырех корпусов переменной этажности 7–27–28 этажей и общего двухуровневого подземного паркинга на 380 машино-мест, где также расположатся 196 индивидуальных кладовых помещений. В здании будет создана развитая инфраструктура, которая станет доступна как резидентам, так и горожанам", – рассказал Бочкарев.

В свою очередь, председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко отметил, что комитет выдал разрешение на возведение комплекса. Проект предусматривает 551 апартамент общей площадью 27,5 тысячи квадратных метров. Также предусмотрено наличие студий, четырехкомнатных помещений с балконами, террасами и других планировок.

По словам Войстратенко, каждый этап строительства будет находиться под надзором комитета. После уведомления застройщиком Мосгосстройнадзора о начале строительно-монтажных работ эксперты составят индивидуальную программу проверок объекта.

Фасады многофункционального комплекса отделают, используя алюминиевые элементы, широкоформатные окна, открытые балконы и террасы по всей высоте.

Председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова рассказала, что комплекс будет называться Emotion, а девелопером выступит ГК "Основа". Площадь здания составит 77 735,6 "квадрата". Общий объем инвестиций в проект составит 12,3 миллиарда рублей. Он подчеркнула, что финансовым партнером по реализации выступает Сбербанк.

Пятова добавила, что коммерческая инфраструктура в многофункциональном комплексе займет 13 747 квадратных метров. В здании создадут 6-этажный SPA-центр с открытым бассейном, конференц-зал, ресторан, кафе, магазин и офисный центр. Она подчеркнула, что обеспечение жителей необходимой инфраструктурой, включая коммерческую, является одной из первоочередных задач, которую ставят перед застройщиками правительство Москвы и Сергей Собянин.

На прилегающей территории здания организуются несколько зон для отдыха, прогулок, занятий спортом и детских игр. Помимо этого, около комплекса расположат амфитеатр, встроенные фонтаны, качели, батуты, площадки для игры в петанк. Благоустройство предполагает наличие подсветки и озеленения. Во внутреннем дворе комплекса создадут пространства для пикников с беседками и столами. Кроме того, обустроят зоны для занятий фитнесом.

Акционер, управляющий партнер ГК "Основа" Олега Колченко отметил, что это первый проект компании на территории "Большого Сити". Данный комплекс станет ярким визуальным акцентом динамично развивающейся части пространства города. Многофункциональный комплекс будет иметь футуристические, раскрывающиеся в динамике фасады и мощное инфраструктурное ядро.

Ранее заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков рассказал, что сотрудники комплекса городского хозяйства создадут современный спортивный кластер в рамках благоустройства территории в пойме реки Жужи на юге Москвы.

Бирюков отметил, что проект по благоустройству поймы реки Жужи представляет собой один из самых масштабных в этом году. В рамках него специалисты приведут в порядок пространство площадью почти 22 гектара.

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