Строительство апарт-комплекса с бассейнами и спа-зоной завершили в Хорошёво-Мнёвниках

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В столичном районе Хорошёво-Мнёвники завершилось строительство апарт-комплекса с бассейнами, спа-зоной и рестораном на крыше. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Объект располагается по адресу улица Саляма Адиля, владение 2/44/3. Шестиэтажный комплекс состоит из двух секций, объединенных пристройкой с подземным уровнем. На одном из подземных уровней располагается парковка на 48 машино-мест.

"Построенный комплекс общей площадью 14,3 тысячи квадратных метров, помимо апартаментов, включает в себя масштабный физкультурно-оздоровительный центр, магазины, кафе и рестораны. Строительные работы на объекте завершены", – цитирует его пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства.

Два этажа постройки отведены под фитнес-центр и спа-зону с бассейном, два ресторана расположатся на первом этаже и крыше пристройки. Прилегающую к комплексу территорию благоустроили.

Глава Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко, в свою очередь, отметил, что за время возведения объекта его проинспектировали 13 раз. Специалисты проводили лабораторно-инструментальные исследования по качеству работ и применяемых материалов. По результатам инспекций ведомство выдало заключение о соответствии объекта всем требованиям.

Ранее сообщалось, что в столичном районе Аэропорт построят многофункциональный офисный центр. Его площадь составит 80 тысяч квадратных метров, учитывая уже существующие здания бизнес-центра. В центре сделают офисы, медицинское учреждение, банки, магазины, организации коммунального и бытового обслуживания, спортивные учреждения, паркинг, автосервис, предприятия общественного питания.

