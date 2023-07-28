ФОК с бассейном появится в районе Зябликово

Фото: пресс-служба Департамента строительства города Москвы

Физкультурно-оздоровительный комплекс "Акварис" появится на пересечении Шипиловской улицы и Орехового проезда в столичном районе Зябликово. Об этом сообщает пресс-служба департамента строительства Москвы.

"Монолитные работы на объекте выполнены на 90%, ведется подготовка к устройству кровли, также строители завершают устройство наружных стен. Выполняется монтаж инженерных коммуникаций. Продолжается черновая отделка, ее готовность оценивается на 20%, приступили к устройству внутренних перегородок", – рассказал глава ведомства Рафик Загрутдинов.

По его словам, основные строительные работы на объекте, как ожидается, будут завершены уже в начале следующего года. Общая площадь спорткомплекса превысит 4 тысячи квадратных метров.

В здании оборудуют два бассейна: большой, размером 25 на 16 метров, и маленький, предназначенный для обучения плаванию детей. Также там предусмотрят тренажерный зал, медицинский блок, буфет и административные помещения. В вестибюле разместятся ресепшен и гардероб.

Фасад здания облицуют навесными металлическими панелями. Внутри спорткомплекса будет выполнена полная отделка помещений. Прилегающую к ФОКу территорию благоустроят. Там, в частности, предусмотрят уличное освещение, разобьют газоны и цветники, высадят деревья и кустарники.

Ранее Загрутдинов сообщил, что строящийся в районе Южное Бутово ФОК планируется ввести в эксплуатацию в 2024 году. В настоящее время его общая готовность оценивается в 17%.

