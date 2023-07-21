ФОК в районе Южное Бутово в Москве введут в эксплуатацию в 2024 году

Фото: пресс-служба Депстроя

Строящийся в столичном районе Южное Бутово физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) введут в эксплуатацию в 2024 году. Об этом сообщил руководитель Депстроя Москвы Рафик Загрутдинов.

"На текущий момент готовность объекта оценивается примерно на 17%, на финальном этапе монолитные работы, приступаем к устройству наружных инженерных сетей, началась установка металлоконструкций здания. Завершить основные строительные работы на объекте планируем в следующем году", – цитирует его пресс-служба ведомства.

Прогнозируется, что в сутки посещать учреждение смогут около 1,5 тысячи человек. Площадь двухэтажного объекта составит более 8,6 тысячи квадратных метров.

В здании ФОК разместятся бассейн для оздоровительного плавания, бассейн для обучения плаванию детей, тренажерный зал площадью не менее 200 "квадратов", ледовое поле и медицинский блок. Объект оборудуют для маломобильных посетителей.

Прилегающую к зданию территорию благоустроят. Там появятся парковки для велосипедов и автомобилей и небольшой сквер.

До этого стало известно, что в 2024 году ФОК начнут строить в Чертанове Южном. Сейчас специалисты проектируют объект. Согласно предварительным данным, площадь учреждения составит 6,2 тысячи квадратных метров. Ежесуточная пропускная способность оценивается в 1 370 человек.



Собянин: в Москве в рамках реализации инвестпроектов строится 21 спортобъект