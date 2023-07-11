ФОК "Горизонт" в Зеленограде введут в эксплуатацию в следующем году

Фото: департамент строительства города Москвы

Трехэтажный спорткомплекс "Горизонт" на Середниковской улице в Зеленограде введут в эксплуатацию в 2024 году. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента строительства.

"Готовность объекта оценивается на 20%. На финальном этапе монолитные работы. <...> Завершить основные строительные работы на объекте планируем в следующем году", – рассказал глава ведомства Рафик Загрутдинов.

По его словам, устройство монолитных конструкций планируется завершить до конца текущего месяца, затем рабочие приступят к установке витражного остекления. Параллельно сейчас идет обустройство водостока и внутренних инженерных систем.

В спорткомплексе предусмотрят большой бассейн на восемь дорожек, маленький бассейн, тренажерный зал, административные помещения и буфет.

Отмечается, что площадь здания составит порядка 4 тысяч квадратных метров. Оно сможет ежедневно принимать 1 050 человек. Прилегающую к зданию территорию благоустроят, там также предусмотрят парковку на 17 мест.

Ранее сообщалось, что строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном в районе Перово вышло на финальный этап. Сейчас на объекте ведутся работы с фасадом, внутренняя отделка и благоустройство территории.

