Строительство спорткомплекса в Алексеевском районе Москвы начнут в 2023 году

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Специалисты приступят к возведению спорткомплекса в Алексеевском районе Москвы уже в этом году, рассказал руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Объект появится по адресу улица Павла Корчагина, владение 7. Ранее там располагалось заброшенное здание школы, сейчас оно снесено, поделился Загрутдинов. Площадь двухэтажного объекта составит 6 300 квадратных метров.

Внутри будущего спорткомплекса построят бассейн 50 на 25 метров на 10 дорожек, детский бассейн 10 на 6 метров, зал сухого плавания, буфет, а также медицинские помещения. Недалеко от здания создадут парковку на 27 машиномест. Пропускная способность учреждения составит 173 человека в смену.

"Как ранее отмечал мэр Москвы Сергей Собянин, строительство спортивных сооружений – это важное направление городской политики. Речь идет о здоровье горожан, формировании культа здорового образа жизни, а значит в конечном итоге и увеличении продолжительности жизни", – отметил глава департамента.

Он напомнил, что программа "Спорт Москвы" предполагает возведение не только стадионов и центров подготовки профессиональных спортсменов, но и физкультурных учреждений для всех жителей города.

Ранее руководитель департамента по конкурентной политике Москвы Иван Щербаков рассказал, что земельный участок в районе Алтуфьево выставили на аукцион. Там появится спортивно-досуговый комплекс с бассейном. Общая площадь территории составляет 3 тысячи "квадратов".

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