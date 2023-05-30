Завершается строительство ФОКа с бассейном в районе Перово

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) с бассейном на территории района Перово в Москве завершается. Об этом заявил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он отметил, что комплекс находится на Перовской улице, владение 66Г, его площадь – 12,6 тысячи квадратных метров. В настоящее время ведутся работы с фасадом, внутренняя отделка и благоустройство территории, уточнил Бочкарев. По его словам, на этом же участке инвестор планирует построить девятиэтажное административное здание, три этажа которого займет паркинг на 75 мест.

В самом ФОКе есть бассейны, зал для групповых программ, тренажерный зал, помещения со свободным назначением, административные и иные, поделился руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

Также, по результатам исследования, у половины жителей столицы недалеко от дома находится фитнес-центр, но запрос на наличие спортивных центров в шаговой доступности есть, сообщил декан факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Евгений Михайленко. Наличие в районе фитнес-центра увеличивает его уникальность и создает дополнительные точки притяжения, заключил он.

Ранее Бочкарев поделился, что специалисты сдали в эксплуатацию физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейнами на востоке Москвы. Он находится в районе Новокосино по адресу улица Суздальская, дом 44а.

До этого глава департамента строительства столицы Рафик Загрутдинов рассказал, что в столице строятся 13 объектов спортивного направления. В 2023 году специалисты хотят завершить основные мероприятия на шести из них. Одно учреждение уже было введено в эксплуатацию.