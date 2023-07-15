Фото: телеграм-канал "Сергей Собянин. Личный блог"

Сергей Собянин рассказал о развитии районов Солнцево, Ново-Переделкино и Внуково.

"Три района на западе Москвы. Место реализации крупных проектов, которые повышают качество жизни почти 280 тысяч москвичей", – написал мэр Москвы в личном блоге.

Градоначальник отметил, что жители Солнцева, Ново-Переделкина и других районов на западе столицы ждали метро с 1984 года. В эти годы им приходилось добираться до станции метро "Юго-Западная" по заторам на Боровском шоссе и МКАД.

Мэр рассказал, что в 2011 году было принято решении построить Солнцевский радиус. Через 7 лет метрополитен пришел в Солнцево и Ново-Переделкино. На 15-километровом участке от "Раменок" до "Рассказовки" открылось 7 станций, включая "Говорово", "Солнцево", "Боровское шоссе", "Новопеределкино".

Солнцевская ветка метро предоставила возможность жителям Солнцева и Ново-Переделкина ежедневно экономить порядка часа времени. В 2023 году планируется продлить ветку до Внукова. Это сделает город ближе для жителей этого района и миллионов пассажиров одного из крупнейших аэропортов страны.

Собянин заявил, что после ввода станции метро "Аэропорт Внуково" сократится время в пути в 1,5 раза: до станции "Мичуринский проспект" БКЛ – с 37 минут до 23, до "Москва-Сити" – с 60 минут до 40. Также новая станция метро позволит разгрузить Киевское и Боровское шоссе.

По словам мэра, в сентябре для жителей западных районов столицы откроется МЦД-4 "Калужско-Нижегородский", который позволит строить удобные маршруты и выбирать городской транспорт для ежедневных поездок. Для запуска диаметра реконструировали старые остановочные пункты. Теперь они стали городскими вокзалами.

В ходе подготовительной работы к запуску диаметра провели реконструкцию старых остановочных пунктов. Теперь это современные городские вокзалы "Мещерская", "Переделкино", "Толстопальцево".

Собянин добавил, что были реализованы проекты в сфере дорожного строительства. Например, транспортное обслуживание районов улучшила реконструкция развязок на МКАД с Боровским и Киевским шоссе. Кроме того, была построена магистраль между Боровским и Киевским шоссе – участок трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе. Завершение строительства этой трассы в 2026 году позволит автомобилистам удобнее и быстрее выезжать из западных районов на МСД, юго-восток и север Москвы.

Градоначальник уточнил, что в рамках строительства улучшили межрайонные транспортные связи с помощь реконструкции Внуковского шоссе. Кроме того, построена улица Юлиана Семенова, которая соединила Родиниковую улицу и улицу Авиаторов. Также двухуровневая эстакада поспособствовала спокойному движения на привокзальной площади аэропорта Внуково.

Мэр отметил, что в этом году у Боровского шоссе появится дублер, который пройдет от участка магистрали Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе и присоединится к трассе Московский – Рассказовка. Магистраль разгрузит Боровское шоссе и соединит поселение Внуковское с районом Ново-Переделкино.

"В рамках развития городского наземного транспорта организовано 20 автобусных маршрутов. К услугам пассажиров на остановках – 120 комфортных павильонов ожидания. Поклонники двухколесных прогулок активно пользуются велоинфраструктурой. Для них обустроено 45 парковок на 164 места", – рассказал Собянин.

Собянин рассказал о благоустройстве трех западных районов столицы. В последние годы были благоустроены Аллея славы во Внукове, Аллея любви в Солнцеве, сквер с эстрадной площадкой и перголой в Ново-Переделкине. Кроме того, привели в порядок общественное пространство на Солнцевском проспекте, парк за Комбинатом бытового обслуживания, сквер возле управы района Ново-Переделкино.

Кроме того, жители оценили обновленную территорию в Боровском проезде, дом 2. Также обновлены ротонда, парковые скульптуры, кованые качели, фонтанный комплекс с подсветкой, живописная пешеходная дорожка к Терешковскому пруду. Помимо этого, приведены в порядок несколько зон отдыха у воды. Была обновлена территория около пруда на улице Федосьино. Создали променад у Малого Солнцевского пруда. Также благоустроили зону отдыха "Мещерское" у Мещерского пруда, где можно купаться.

По словам градоначальника, в парке 60-летия Октября открылась скейт-площадка. А в Толстопальцеве на Центральной улице обновили спортивную площадку.

Собянин добавил, что в 2023 году рядом с метро "Аэропорт Внуково" создадут удобную пересадку на разные виды транспорта, а также безопасный переход от метро к терминалам аэропорта. Для пассажиров общественного транспорта установят современные остановочные павильоны, для велосипедистов организуют велопарковки.

Также продолжается улучшения транспортно-пешеходной доступности территории около станции Мещерская. Там появятся новые тротуары для пешеходов. Для автомобилистов расширят проезжую часть, где это возможно.

Помимо этого, завершаются работы около станции Переделкино МЦД-4. В настоящее время завершены работы в парке вдоль реки Сетунь, где проложили новые пешеходные дорожки, отремонтировали мост через водоем, сделали детские площадки, установили скамейки и урны.

"Здравоохранение, образование, социальная защита – эти сферы определяют качество жизни людей. Поэтому их развитие – безусловный приоритет", – заявил Собянин.

Он подчеркнул, что в 2023 году открыли новую детско-взрослую поликлинику на 750 посещений в смену в Солнцеве. Там разместились филиал № 2 детской поликлиники № 132 и филиал № 6 поликлиники № 212.

В поликлинике, которая построена по новому московскому стандарту есть современное диагностическое оборудование, больше врачей наиболее востребованных специальностей, удобная навигация, зоны комфортного ожидания, игровые пространства в детском отделении. Здесь получают медицинскую помощь свыше 40 тысяч пациентов.

Кроме того, был реконструирован филиал № 194 поликлиники № 212 на Солнцевском проспекте, дом 8. Также завершаются масштабные работы и открытие филиала № 217 на улице Насосной, дом 1А и головного здания детской поликлиники № 132 на Новоорловской улице, дом 2, корпус 1.

Собянин рассказал, что в районах возвели 10 новых зданий детских садов и школ. Для детей открыли сады на улице Домостроительной, дом 4Б, улице Авиаторов, дом 7, корпус 3, улице Наро-Фоминской, дом 8, улице Лукинская, дом 12А. Также создали благоприятные условия для учебы в школах по адресам: Солнцевский проспект, дом 16А/1, улица Авиаторов, дом 3, улица Домостроительная, дом 4А.

По словам мэра, в настоящее время возводятся 4 здания – детский сад на улице Производственной, владение 6, школа в Ново-Переделкине, микрорайон 14, корпус 20, школа с детским садом на пересечении Боровского шоссе и Чоботовской улицы.

Градоначальник добавил, что комплексно отремонтировали здания Детской музыкальной школы имени Ф. И. Шаляпина, Детской художественной школы "Солнцево", Детской музыкальной школы имени Б. Л. Пастернака. Также провели капитальный ремонт Культурного центра "Внуково". Для досуга и творчества обновили театрально-концертный, хореографический, спортивный и лекционный залы, театральную мастерскую, арт-фойе, библиотеку и музей. В 2022 году этот центр посетили более 52 тысячи человек.

"Местом притяжения жителей станет новый общественный центр "Солнцево", созданный в ходе реконструкции бывшего одноименного кинотеатра. До конца текущего года объект планируется ввести в эксплуатацию", – отметил мэр.

В 2021 году в Ново-Переделкине открылся ледовый дворец "Арктика". За несколько месяцев он стал центром спортивной жизни района. В спорткомплексе есть 4 ледовые арены, 3 спортивных зала, бассейн. Кроме того, там работают школы хоккея, фигурного катания и плавания. Помимо этого, во дворце тренируются спортсмены Физкультурно-спортивного объединения "Хоккей Москвы".

"Арктика" открыта для всех желающих в свободное время от тренировок профессиональных спортсменов. Каждый месяц ледовый дворец посещают более 40 тысяч человек.

Собянин отметил, что для фигурного катания на улице Авиаторов, дом 7А работает новая ледовая арена "Солнцево". Он назвал еще один адрес спорта – спорткомплекс "Солнечный" на улице 50 лет Октября, дом 2Г. Помимо этого, капитальный ремонт провели в помещениях Московской комплексной спортивной школы олимпийского резерва "Запад" на улице Чоботовская, дом 4. Рядом разместят некапитальный объект этой школы с бросковой зоной, хореографическими залами для хоккеистов и фигуристов.

Кроме того, капремонт крытых кортов ведется в Московской теннисной академии по адресу улица Чоботовская, дом 4, корпус 1.

В планах создать объекты из легковозводимых конструкций – ФОК с теннисными кортами, теннисный центр, физкультурно-оздоровительный комплекс с крытыми кортами и футбольным полем, спортивный комплекс с футбольным полем, беговыми дорожками, зоной воркаута, баскетбольной площадкой. Помимо этого, на улице Богданова, дом 24 планируется построить футбольное поле.

Градоначальник заметил, что завершается строительство ФОН на улице Изваринской, владение 2.

Мэр уточнил, что для старшего поколения создаются в районах центры московского долголетия. Клубное пространство обустроено в Солнцеве на улице Богданова, дом 54. Также открыты центры "Мои Документы" в Ново-Переделкине, Солнцеве, Внукове. Жители также оценили межрегиональные ярмарки.

"Программа реновации в Солнцево, Ново-Переделкино и Внуково охватывает 68 домов, в которых проживает около 9 тысячи москвичей", – отметил мэр.

Собянин добавил, что жители 17 старых домов уже приступили к переселению в новостройки по адресам улица Щорса, дом 15, улица Родниковая, дом 5А, улица Скульптора Мухиной, дом 11/1.

Градоначальник заявил, что в Солнцеве реорганизуют территорию между Боровским шоссе и одноименным проездом. Сейчас там пустующий земельный участок, автосервис и автомойка. На этом месте появится 68,7 тысяч "квадратов" недвижимости, включая жилье по программе реновации, ФОК, офисы, автомастерские, магазины. Также в районе появится более 1,3 тысячи рабочих мест.

Другой проект КРТ в Солнцеве предполагает возведение порядка 134 тысячи квадратных метров недвижимости и создание свыше 3,7 тысячи рабочих мест. Там создадут ФОК с бассейном, стоматологическую поликлинику, женскую консультацию, магазины, банки, кафе.

Ранее сообщалось, что многофункциональный офисный центр планируют возвести на севере столицы в районе Аэропорт. Здание построят по адресу Ленинградский проспект, владение 36, корпус 3, площадь участка – 0,7 гектара.

В центре сделают офисы, медицинское учреждение, банки, магазины, организации коммунального и бытового обслуживания, спортивные учреждения, паркинг, автосервис, предприятия общественного питания.