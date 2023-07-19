Строительство ФОК начнут в районе Чертаново Южное в 2024 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Специалисты приступили к проектированию здания будущего физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК), который начнут строить в районе Чертаново Южное в 2024 году. Об этом сообщил руководитель столичного Депстроя Рафик Загрутдинов.

"Приступили к проектированию нового спортивного объекта в Чертаново Южном по адресу улица Газопровод, дом 6Г, корпуса 1, 3. Физкультурно-оздоровительный комплекс расположится в пешей доступности от станций метро "Аннино", "Улицы Академика Янгеля", а также от станции МЦД-2 Красный Строитель", – сообщил он.

Площадь будущего объекта составит 6,2 тысячи квадратных метров. Согласно предварительному проекту, он будет включать бассейн с ванной для оздоровительного плавания и ванной для обучения плаванию детей, универсальный игровой зал, пространство для занятий гимнастикой и хореографией, раздевалки, буфет и другие.

Прогнозируется, что посещать ФОК в сутки будут 1 370 человек. Комплекс будет оснащен всем необходимым для маломобильных граждан.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что в 2023 году в Москве установят 1,3 тысячи современных остановочных павильонов. С начала текущего года в городе уже разместили 550 остановок нового типа. Их собирают на столичном заводе СВАРЗ в Сокольниках.



Больше тысячи новых остановочных павильонов появится в столице до конца 2023 года