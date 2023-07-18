Собянин: 1,3 тыс современных остановочных павильонов появятся в Москве в этом году

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

В Москве установили свыше 550 остановок нового типа с начала 2023 года, сообщил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

По его словам, на улицах столицы появились современные остановочные павильоны, которые были созданы из нержавеющей стали и алюминия. Их оснастили камерами видеонаблюдения и освещением, а также большой крышей, которая хорошо защищает от непогоды.



Собянин добавил, что для комфорта пассажиров в 2023 году власти установят 1,3 тысячи таких остановок, собранных на столичном заводе СВАРЗ в Сокольниках.

Ранее руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов рассказал, что специалисты на 90% завершили реконструкцию остановочного пункта "Тимирязевская". После финала работ пропускная способность этого пункта составит свыше 30 тысяч пассажиров. Работы планируется закончить до конца лета 2023 года.

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