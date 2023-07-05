Движение на дорогах для ТПУ "Ярославская" в Москве запустят в 2023 году

Фото: департамент строительства города Москвы

Движение на дорогах для транспортно-пересадочного узла "Ярославская" запустят уже в этом году. Об этом рассказал руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов во время пресс-показа дома по реновации на Анненской улице.

"Сейчас на территории округа для ТПУ "Ярославская" идет строительство дорог общей протяженностью 3,3 километра, отстойно-разворотной площадки, плоскостных парковок, здания конечной станции ОРП "Ярославская", здания тяговой подстанции и реконструкция (удлинение) подземного пешеходного перехода через проспект Мира возле остановки общественного транспорта "Станция МЦК Ростокино", – отметил он.

По его словам, в настоящее время специалисты продолжают мероприятия по строительству дорог, подпорной стены, прокладке инженерных коммуникаций и благоустройству. По госконтракту все работы должны быть закончены в марте 2024 года. Однако, продолжил Загрутдинов, специалисты намерены открыть объект уже в этом году.

Ранее глава столичного Депстроя рассказал, что на юго-востоке Москвы до конца текущего года соединят две части Окской улицы. Загрутдинов уточнил, что работы выполнены на 75%. Специалисты демонтировали старые железнодорожные пути, подготовили основание дороги и проложили необходимые инженерные коммуникации.

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