Благоустройство территории возле ТПУ "Планерная" началось в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы начали благоустраивать территории, которые прилегают к транспортно-пересадочному узлу (ТПУ) "Планерная". Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, главной целью благоустройства является улучшение транспортной и пешеходной доступности ТПУ, в состав которого входят станция столичного метро "Планерная", а также несколько остановок общественного транспорта.

"Важно сделать территорию удобной как для местных жителей, так и для приезжающих в этот район на работу или учебу. В зону благоустройства вошли улицы Планерная и Вилиса Лациса, Алешкинский проезд", – добавил Бирюков.

На территории ТПУ уже разместили строительный городок, были выставлены специальные ограждения с сигнальными лампами, размещены информационные баннеры, с которыми могут ознакомиться горожане, рассказал заммэра. Также для жителей города были организованы безопасные проходы.

Проект подразумевает под собой уборку воздушных линий под землю при помощи кабельной канализации, установку дополнительной ливневой системы. Также специалисты займутся уже существующими и обустроят новые пешеходные маршруты, заменят покрытие тротуаров и дорог, обновят несколько детских площадок, отметил Бирюков.

Заместитель мэра города рассказал, что на территории будут установлены более 100 фонарей и 30 уличных торшеров, на нерегулируемых переходах появятся опоры с контрастным освещением, также специалисты поставят два новых светофора, а еще восемь поменяют.

На финальном этапе строительства специалисты разобьют 45 тысяч квадратных метров газона, подчеркнул Бирюков.

Для пассажиров, которые пользуются общественным транспортом для перемещения по городу, установят восемь новых остановочных павильонов, внутри которых есть слоты для зарядки телефонов, также будут оборудованы еще 11 остановок, рассказал он.

На планерной улице, возле дома 9, строители возведут автостоянку на 172 машино-места, рядом с торговым центром "ТПУ "Планерная" появится общественное пространство, где жители города смогут отдохнуть на лавочках и посмотреть на вазоны, будут высажены зеленые насаждения.

Основные работы планируется завершить до конца этого года, резюмировал Бирюков.

Ранее сообщалось, что благоустройство территории возле станции Толстопальцево будущего четвертого Московского центрального диаметра (МЦД-4) вышло на заключительный этап. Работы проходили на Советской улице, на участке от улицы Центральной до непосредственно станции МЦД.

Специалисты заменили покрытие дорог, расширили существующие тротуары, обустроили новые, убрали воздушные линии под землю, оборудовали пять остановок и сделали многое другое. Все работы планируется завершить до конца текущего года.



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