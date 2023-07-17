Строительство двух жилых корпусов по реновации стартовало в Щербинке

Фото: пресс-служба департамента строительства города Москвы

В Щербинке стартовало возведение двух корпусов по программе реновации, рассказал руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Объект появится по адресу улица 40 лет Октября, земельный участок 12.

"В настоящее время идет устройство подземной части здания. Ввод в эксплуатацию предусмотрен в 2025 году", – поделился руководитель Депстроя.

По его словам, специалисты облицуют фасады зданий керамогранитом, бетонными плитами и металлокассетами. На них установят металлические корзины для кондиционеров. Входные группы оформят витражным остеклением.

Дом предполагает 449 квартир: 155 однокомнатных, 263 двухкомнатных, 30 трехкомнатных и одну четырехкомнатную. Три квартиры создадут для маломобильных граждан. В них увеличат ширину коридоров и дверных проемов, установят специальную сантехнику. Сами квартиры расположат со второго этажа.

На первых этажах предусмотрят нежилые помещения. Они будут созданы для размещения объектов инфраструктуры, помещений офисов и технических территорий для обслуживания жилых домов. Там можно открыть магазины, кафе, салоны красоты, спортклубы, кружки и многое другое. В вестибюле жилой части появятся колясочная, кладовая для уборочного инвентаря, а также зона размещения почтовых ящиков.

Каждый корпус оснастят лифтами грузоподъемностью 1 000 и 400 килограммов. Вместе с этим в новостройках предусмотрят системы охраны входа в здание, оповещения и управления эвакуацией при пожаре, пожарную сигнализацию, а также видеонаблюдение. Придомовую территорию благоустроят.

Ранее сообщалось, что в районе Северное Измайлово появится дом с подземной парковкой по программе реновации. Соответствующее разрешение выдал Мосгосстройнадзор. Объект возведут по адресу 11-я Парковая улица, земельный участок 53.

Более 9 тысяч квартир передали под заселение по программе реновации с начала года в Москве