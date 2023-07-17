Благоустройство территории детсада в столичном районе Молжаниновском выполнили на 85%

Фото: пресс-служба Депстроя

Отделочные работы в здании детского сада на Синявинской улице в столичном районе Молжаниновском подходят к завершению. Благоустройство территории выполнено на 85%, рассказал руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Здание рассчитано на 350 детей. В нем три этажа, общая площадь детского сада составляет 6,7 тысячи квадратных метров. Там сформируют комфортную и безопасную образовательную среду для дошкольников, отметил глава департамента.

В групповых помещениях сделают раздвижные шторы, что предоставит возможность переделать пространство под различные нужды дошкольников. Для занятий в саду будут располагаться кабинет кружков, музыкальный и физкультурный залы, а для малышей построят бассейн.

"Одновременно рядом со зданием детского сада ведется строительство новой школы на 1 100 мест", – добавил Загрутдинов.

Ранее Сергей Собянин осмотрел итоги строительства новой школы на Ясеневой улице. По его словам, открытие учебного заведения планируется к 1 сентября 2023 года. Оно полностью приспособлено для маломобильных граждан: входные группы выполнены на уровне земли, установлены лифты, пандусы и тактильные указатели.

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